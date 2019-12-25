Гитарист стал фигурантом уголовного дела за секс с несовершеннолетней петербурженкой

Мужчина якобы проводил уроки музыки у себя дома.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина Белоруссии, уличенного в половых сношениях со школьницей. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Еще в сентябре в полицию обратились медики городского детского центра, рассказавшие о поступившей школьнице с диагнозом "ранняя половая жизнь". Девочку отпустили домой в удовлетворительном состоянии, а правоохранители выяснили, что к сексу юную горожанку склонил домашний учитель по гитаре. С июля по октябрь мужчина, якобы проводящий уроки музыки у себя дома на Ленинском проспекте, занимался со школьницей сексом.

Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что таксист изнасиловал петербурженку и украл у нее деньги.

Фото: pixabay