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Гитарист стал фигурантом уголовного дела за секс с несовершеннолетней петербурженкой
Сегодня, 9:45
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himif

Гитарист стал фигурантом уголовного дела за секс с несовершеннолетней петербурженкой

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Мужчина якобы проводил уроки музыки у себя дома.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего гражданина Белоруссии, уличенного в половых сношениях со школьницей. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Еще в сентябре в полицию обратились медики городского детского центра, рассказавшие о поступившей школьнице с диагнозом  "ранняя половая жизнь". Девочку отпустили домой в удовлетворительном состоянии, а правоохранители выяснили, что к сексу юную горожанку склонил домашний учитель по гитаре. С июля по октябрь мужчина, якобы проводящий уроки музыки у себя дома на Ленинском проспекте, занимался со школьницей сексом.

Мужчину поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что таксист изнасиловал петербурженку и украл у нее деньги.

Фото: pixabay

Теги: разврат, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Аноним
Сегодня 11:01

С каких пор нельзя заниматься сексом с несовершеннолетними? Есть такое понятие как возраст согласия и он никак не связан с совершеннолетием.

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