В парке Монрепо напомнили о запрете работы экскурсоводам без аккредитации

Подобные случаи участились, отметили в учреждении.

В музее-заповеднике "Парк Монрепо" напомнили о том, что будут выгонять экскурсоводов без аккредитации музея. Правила таковы, что у гидов обязательство должен быть персональный бейдж с указанием ФИО внештатного экскурсовода.

В ином случае сотрудники музея могут вызвать охрану и прервать экскурсию. В учреждении отметили, что такие случаи участились. Недавно специалисты столкнулись с одним из внештатных экскурсоводов, который вел рассказ вразрез с историческими фактами. Группе пришлось продолжить свою прогулку без сопровождающего.

Условия получения аккредитации можно найти на сайте музея-заповедника.

Накануне в "Монрепо" зафиксировали цветение необычного цветка.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"