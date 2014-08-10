На Елагином острове Павел Глазков проведет экскурсию

Встреча с известным биологом пройдет 27 августа.

В ЦПКиО имени Кирова сегодня, 27 августа, пройдет встреча с биологом Павлом Глазковым. Об этом сообщили в tg-канале парка.

Специалист расскажет, сколько видов белок можно встретить в парке, где можно встретить летучую мышь и чем кормить ежиков. Экскурсия по парку начнется в 18:00. Всех желающих узнать больше о парке будут ждать на аллее у Фрейлинского корпуса, около фотовыставки "Лесной репортаж".

Если вы были на прошлой лекции-экскурсии от Павла Глазкова, то знаете что и как. Если нет, приходите на очередную встречу с известным биологом и телеведущим. Пресс-служба ЦПКиО им. Кирова

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Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова