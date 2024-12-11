Экскурсии, посвящённые снятию блокады, разработали в Петербурге

Маршруты разработаны Городским туристско-информационным бюро и туроператорами Северной столицы с акцентом на школьников и семейные группы.

В преддверии 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 81-й годовщины полного снятия блокады в годы Великой Отечественной войны в Петербурге разработана программа тематических экскурсионных маршрутов.

Как пишет spb.aif.ru, экскурсии охватывают широкий спектр аудитории – предлагаются варианты как для взрослых, так и для детей, различные по продолжительности и содержанию туры, а также программы, разработанные в сотрудничестве с местными музеями. Маршруты разработаны Городским туристско-информационным бюро и туроператорами Северной столицы с акцентом на школьников и семейные группы.

Для туристов доступны разнообразные однодневные автобусные экскурсии: "Выстояли и победили!", включающая посещение музея "Блокады Ленинграда" в особняке Румянцева на Английской набережной, "Сестрорецкий рубеж" с интерактивной игрой, "Наука побеждать" с посещением музея А.В. Суворова, "Ладога – дорога жизни" с визитом в музей "Дорога жизни" в поселке Осиновец. Многие экскурсии связаны с героическими событиями в Кронштадте.

Как отметила Оксана Лебедева, исполнительный директор одного из туроператоров, эти экскурсии охватывают ключевые страницы героического прошлого Ленинграда, включая множество музеев и экспозиций. Среди самых популярных – музей-панорама "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировском районе, воссоздающая сцены боев на Невском пятачке, и экспозиция "Потеряшки в кинохронике" на киностудии "Ленфильм". Традиционные музеи, такие как Румянцевский особняк и Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, также включены в некоторые маршруты. Большое значение имеют экскурсии по мемориалам "Зеленого пояса славы", созданным в честь защитников Ленинграда.

Ранее мы сообщили о том, что ленты Ленинградской Победы раздают у метро "Проспект Славы".

Фото: Piter.TV (архив)