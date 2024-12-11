Ленты Ленинградской Победы раздают у метро "Проспект Славы"

Эта лента символизирует мужество и стойкость жителей осаждённого Ленинграда в январе 1943 года.

Утром в понедельник, 27 января, в рамках празднования памятной даты в городе стартовала патриотическая акция. Возле станции метро "Проспект Славы" жителям начали раздавать Ленты Ленинградской Победы.

Эта лента символизирует мужество и стойкость жителей осаждённого Ленинграда в январе 1943 года. Тогда её вручали солдатам, отправляющимся на прорыв блокадного кольца.

Как рассказал Кирилл Смирнов, руководитель петербургского регионального отделения Бессмертного полка в РФ, подобные мероприятия стремятся проводить в честь каждой памятной даты, связанной с Великой Отечественной войной и освобождением нашего города от блокады, включая 18 и 27 января.

Организатором акции выступил петербургский штаб Бессмертного полка России совместно с "Петербургским дневником", который предоставил информационную поддержку. Помимо лент, участникам мероприятия также раздали специальные выпуски газеты, посвящённые Ленинградской Победе.

Ранее мы сообщили о том, что в День Ленинградской Победы зажгут факелы Ростральных колонн.

Фото: Piter.TV (архив)