В Петербурге летом появится легальная экскурсия по крышам

Такая крыша будет первой, но не единственной в Петербурге, отмечают в комитете по развитию туризма.

Крыша "Стокманна" может открыться для экскурсий следующим летом. Об этом на заседании Комитета по законодательству ЗакСа рассказала зампредседателя Комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Мы рассмотрели вопрос об экскурсиях на крышах с торговыми центрами. На сегодня "Стокманн" является пилотным проектом. <…> По нашему плану, к следующему лету какая-то часть крыши будет открыта. Нана Гвичия, зампредседателя Комитета по развитию туризма

Такая крыша будет первой, но не единственной в Петербурге, отмечают в комитете.

В июне суд запретил сайт организаторов прогулок по крышам Петербурга.

Фото: pexels