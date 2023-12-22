Петербург выделит НКО 100 млн рублей на экскурсии для школьников спб

Проект бесплатных экскурсий для учеников запущен с 2022 года.

Губернатор Петербурга подписал постановление об предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для финансирования туристско-экскурсионных поездок для петербургских школьников. Сумма субсидии составляет 100 млн рублей, пишет "Петербургский дневник".

Проект бесплатных экскурсий для учеников запущен с 2022 года. Школьники будут исследовать различные маршруты, включая театрально-музыкальный, экологический, научный, религиозный, транспортный, дворцово-парковый и морской Петербург.

В честь 320-летия города программа "По следам Петра" стала наиболее популярной, в которой приняли участие 7680 школьников.

Ранее мы сообщили о том, что концепцию обновления интерьеров Анненкирхе одобрили в Петербурге.

Фото: Piter.TV