Концепцию обновления интерьеров Анненкирхе одобрили в Петербурге

Специалисты одобрили идею разделения исторических слоёв здания и роли объекта как церкви и общественного пространства.

Петербургские эксперты поддержали концепцию решения интерьеров Анненкирхе на Кирочной, 8. Ее представил архитектор Сергей Кузнецов, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Специалисты одобрили идею разделения исторических слоёв здания и роли объекта как церкви и общественного пространства.

Напомним, в 2002 году интерьеры, крыша и башня-ротонда бывшего кинотеатра "Спартак" были повреждены пожаром. Проведена реставрация за счет городского бюджета под контролем комитета.

Ранее мы сообщили о том, что бывшую кондитерскую фабрику на Большом Сампсониевском реконструировали под жильё.

Фото: Telegram / • КГИОП •