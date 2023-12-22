Концепцию обновления интерьеров Анненкирхе одобрили в Петербурге

Петербургские эксперты поддержали концепцию решения интерьеров Анненкирхе на Кирочной, 8. Ее представил архитектор Сергей Кузнецов, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
Специалисты одобрили идею разделения исторических слоёв здания и роли объекта как церкви и общественного пространства.
Напомним, в 2002 году интерьеры, крыша и башня-ротонда бывшего кинотеатра "Спартак" были повреждены пожаром. Проведена реставрация за счет городского бюджета под контролем комитета.
Ранее мы сообщили о том, что бывшую кондитерскую фабрику на Большом Сампсониевском реконструировали под жильё.
Фото: Telegram / • КГИОП •
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