Обвиняемый во взяточничестве экс-прокурор Всеволожска останется в СИЗО до марта

Свою вину он не признал.

Дмитрий Смирнов, ранее занимавший пост заместителя прокурора Белгородской области, отрицает обвинения в получении взятки. Информация об этом содержится в судебных материалах, на которые ссылается издание "РИА Новости".

Ранее, до перевода в Белгородскую область в сентябре 2025 года, Смирнов работал прокурором Всеволожского района Ленинградской области с марта 2022 года. Осенью текущего года ему было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Свою вину он не признал.

В настоящее время Смирнов находится под стражей в следственном изоляторе. Его адвокат обращает внимание суда на невозможность выплаты алиментов своему ребёнку, так как после отстранения от должности в прокуратуре возникла трёхмесячная задолженность по выплатам. Смирнов ходатайствовал о смягчении меры пресечения, мотивируя это необходимостью трудоустройства для исполнения родительских обязательств.

В случае принятия иного решения: домашнего ареста либо ограничения некоторых действий, у Смирнова появится возможность устраиваться на удалённую работу, помогать материально близким и применять приобретённый юридический опыт. Тем не менее ходатайство обвиняемого было отклонено, и суд продлил содержание Смирнова под стражей до марта будущего года.

Ранее мы сообщили о том, что жительницу Сосонового Бора будет судить за взятку сотруднику полиции за организацию незаконной миграции.

Фото: Piter.TV