Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую больницу

Точная причина госпитализации пока что не известна.

В миланскую больницу "Сан-Раффаэле" скорая доставила бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

О здоровье 82-летнего политика пока что ничего не известно. Не так давно он обследовался после операции на сердце (он перенес ее в 2016 году). Берлускони – бессменный лидер партии "Вперед, Италия". Он планировал баллотироваться на выборы в Европарламент в этом году.

Партия "Вперед, Италия" на сегодняшний день находится в оппозиции.

Ранее на Piter.TV: Режиссер Паоло Соррентино представил в Петербурге фильм о Сильвио Берлускони.

Фото: Corriere della Sera