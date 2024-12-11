Экс-полицейский из Ленобласти обвиняется в 32 эпизодах пособничества нелегальной миграции

В Ленинградской области перед судом предстанет бывший сотрудник регионального отделения МВД. Его подозревают в пособничестве в организации канала нелегальной миграции, – сообщают в пресс-службе областного СК.
Второй отдел по расследованию особо важных дел собрал достаточную доказательную базу по делу экс-полицейского. В следствии полагают, что подозреваемый, будучи в прошлом старшим участковым уполномоченным полиции, неоднократно принимал небольшие взятки от организатора незаконной миграции.
Бывший правоохранитель принимал вознаграждения за несоставление административных протоколов в отношении конкретных иностранцев. Всего было выявлено 32 подобных эпизода.
Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Следственный комитет Ленинградской области
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Фото: Piter.TV
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