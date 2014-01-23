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Экс-главу ГУП "СПб ИАЦ" арестовали по делу о мошенничестве в комитете Смольного
Сегодня, 19:36
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Экс-главу ГУП "СПб ИАЦ" арестовали по делу о мошенничестве в комитете Смольного

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По данным следствия, в Петербурге с 2013 по 2018 годы была сформирована организованная группа, которая систематически похищала бюджетные деньги, предназначавшиеся для работы комитета по информатизации и связи.

В пятницу, 15 июля, Куйбышевский суд Петербурга арестовал экс-руководителя ГУП "Информационно-аналитический центр" Андрея Овчаренко. Его подозревают в четырех эпизодах статьи "Мошенничество". Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в Петербурге с 2013 по 2018 годы была сформирована организованная группа, которая систематически похищала бюджетные деньги, предназначавшиеся для работы комитета по информатизации и связи. Подозреваемые намеренно завышали стоимость контрактов. 

Овчаренко с 2018 года занимал должность директора подведомственного учреждения СПб ГУП "СПб ИАЦ". Вместе со своими подельниками, экс-главой комитета по информатизации и связи Иваном Громовым и руководителем ООО "Тэсонэро Компьютерс" разработали схему по хищению бюджетных средств с помощью завышения стоимости контрактов. Ущерб составил 244 млн рублей. Овчаренко арестовали до 23 августа.

Суд также избрал меру в отношении Евгения Корабельникова. Он занимал должность директора предприятия до 2015 года, в виде запрета определенных действий.

Ранее суд арестовал экс-директора "Водоканала" Петербурга по делу о злоупотреблении полномочиями. Александр Данилов работал на предприятии с 1985 по 2022 год, 3 из которых был директором.

Фото: Piter,tv
 

Теги: мошенничество, экс-глава
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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