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С 11 ноября в Петербурге автобус № 145 станет экспрессом
Сегодня, 15:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 11 ноября в Петербурге автобус № 145 станет экспрессом

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Автобусный маршрут № 145 переводится в режим экспресса для улучшения транспортного обслуживания жителей Красносельского района.

С 11 ноября в Петербурге автобус № 145 станет экспрессом. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусный маршрут № 145 переводится в режим экспресса для улучшения транспортного обслуживания жителей Красносельского района: автобусы будут делать остановки только на крупных остановочных пунктах. Таким образом жители Красного Села могут меньше тратить времени в пути до метро. Поменяется и номер автобуса: к цифрам добавится литера "Э" –145Э. При этом автобусы №№ 145А, 145Б, 165, 245 продолжат работать в обычном режиме – со всеми остановками в пути следования. 

Также с 11 ноября к номерам маршрутов: №№ 101, 204 и 343 добавится литера "Э". В обслуживании пассажиров ничего не изменится.

Также из Петербурга в Павловск будет запущено тактовое движение электричек.

Фото: Piter.tv
Схемы: комитет по транспорту

Теги: автобус, маршруты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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