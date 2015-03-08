Экпросветители Петербурга провели свыше 200 детских мероприятий

В честь Дня добровольца за работу в сфере экопросвещения наградили волонтеров и НКО.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения волонтеров и некоммерческих организаций, которые занимаются экопросветительством в городе. Событие приурочили к празднованию Дня добровольца, – рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию Северной столицы.

Работу волонтеров и НКО отметили в 5 номинациях: "Экпросветители", "Очищая мир", "Сохраняя природу", "Экологические проекты" и "Эковолонтеры – всегда на связи". В пресс-службе Комитета также поделились достижениями в сфере за последний год.

Проведено свыше 200 эколого-просветительских мероприятий для детей и подростков. Состоялись мастер-классы по переработке отходов, рациональному потреблению, экологическому мониторингу, познавательные экскурсии по особо охраняемым природным территориям для жителей. Свыше 3000 человек приняли участие в фестивале "День эколога", который состоялся на Елагином острове. Более 500 участников собрала международная акция "Чистый берег". Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что Комитет по природопользованию Петербурга сменил председателя. ВРИО комитетского главы стал Кирилл Соловейчик – бывший председатель Комитета по промышленной политике Северной столицы.

Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга