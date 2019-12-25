Экономика Петербурга по многим показателям вышла на устойчивый рост

Особенно Беглов отметил промышленность и строительство.

Экономика Петербурга перешла к уверенному росту по ряду направлений. Об этом сообщил на заседании правительства города губернатор Александр Беглов 24-го августа.

Успехи зафиксированы в машиностроении. Индекс промышленного производства составил 108%. Это выше общероссийского показателя. Также достижения есть и в строительстве. За 2021-й год в эксплуатацию ввели более 1 млн кв. метров жилья. Это 70% больше, чем в прошлом году. Беглов отметил, что по решению властей вводить дома без социальных объектов будет запрещено.

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко отметил, что при планировании бюджета на следующий год стоит учитывать эпидемиологическую обстановку. Предполагается, что она будет улучшаться, но также возможно ухудшение из-за новых штаммов или недостаточного количества вакцинированных.

Также в Смольном ответили, влияет ли уровень вакцинации сотрудников организации на поддержку города.

Фото: Piter.TV