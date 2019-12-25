В Смольном ответили, влияет ли уровень вакцинации сотрудников организации на поддержку города

Петербург реализовал три пакета мер поддержки бизнеса.

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко сказал о том, что поддержка бизнеса не зависит от того, сколько сотрудников организации было вакцинировано. Чиновник выступил с докладом о социально-экономическом развитии Петербурга в первом полугодии 2021-го года на заседании правительства 24-го августа.

Москаленко отметил, что, когда власти начали поддерживать пострадавшие сектора экономики, массовая вакцинация еще не началась. Сейчас темпы вакцинации не являются критерием того, оказывать поддержку или нет, но дело в том, что для бизнеса установлены определенные условия работы постановлением правительства Петербурга №121. Так, например, для работы точки общественного питания на фудкорте вакцинацию первым компонентов должны пройти 100% сотрудников. В ином случае работа запрещена. В связи с этим встает вопрос о том, целесообразна ли поддержка организации, если она не может вести свою деятельность.

Фото: Piter.TV