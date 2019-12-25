Эксперт оценил, как санкции повлияют на российскую экономику

Экономике придется существовать по новой модели.

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с представителями крупного бизнеса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что теперь, очевидно, концепт развития экономики по формуле "продаем сырье за рубежом – на выручку ввозим импорт – продаем его в России" похоронен.

Что придет на смену — пока неизвестно, но, как отметили эксперты, приоритетом должно быть создание инфраструктуры, которая сможет выжить и развиваться в условиях давления извне. Оно точно продолжится.

И свои усилия здесь потребуются и от бизнеса, которому придется работать в принципиально иных рамках рентабельности, и от государства, которому придется куда сильнее озаботиться стимулированием высокотехнологичных производств и их правовым обеспечением. считают авторы Telegram-канала.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что второй пакет санкций ЕС затрагивает 70% рынка банковских услуг РФ.

Фото: Piter.tv