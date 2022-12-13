В Ленобласти незаконно вырубили лес на 104 млн рублей

Помимо легальной заготовки древесины, определенной по договору, лесорубы залезли на соседние делянки, вырубка леса на которых была запрещена.

Сотрудники экономической полиции Приозерского района Ленобласти пресекли незаконную лесозаготовку. Как установили полицейские, нелегальный бизнес организовали владелец и гендиректор коммерческой фирмы, которая по официальному договору занималась вырубкой леса на территории Джатиевского участкового лесничества. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Помимо легальной заготовки древесины, определенной по договору, лесорубы залезли на соседние делянки, вырубка леса на которых была запрещена. Незаконная заготовка леса осуществлялись на старых "закрытых" делянках, рубка на которых была проведена в полном объеме в 2019 году. Как установили оперативники, в конце 2022 года злоумышленники нелегально вырубили там 1 129 кубометров ели. Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная вырубка деревьев).

В ходе расследования полиция выявила коррупционную составляющую незаконного бизнеса. Покровительство и содействие браконьерам оказывал лесничий Джатиевского участкового лесничества.

В результате браконьерства злоумышленники "заработали" более 104 миллионов рублей. По местам проживания троих подозреваемых, а также в офисах и на производстве проведены обыски.

Ранее полиция выявила незаконную добычу песка в Ленобласти на 16 млн рублей.

Фото и видео: МВД