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Пять совместных экомаршрутов откроют Петербург и Ленобласть до 2030 года
Сегодня, 8:40
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Пять совместных экомаршрутов откроют Петербург и Ленобласть до 2030 года

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К примеру, речь идет об "Озерной тропе".

Петербург и Ленобласть откроют пять совместных экологических маршрутов до 2030 года, заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на канале 78. 

К примеру, речь идет об "Озерной тропе", ее протяженностью составит 45 километров. Из них 13 километров – в границах города.

Очень важно, что мы с правительством Ленобласти работаем вместе. Президент давал поручение – работать совместно с соседями. Вопросы экологии, как и многие другие, невозможно решать в одиночку.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Тропу откроют в III квартале 2025 года. В настоящее время готовится путеводитель по маршруту. Всего, по словам главы Северной столицы, Петербург обеспечит работу 20 экомаршрутов за 5 лет. 

Помимо этого, готовится документация по созданию новой особо охраняемой природной территории "Тарховский" площадью 189 гектаров. 

Ранее на Piter.TV: в "Новоорловском" заказнике Петербурга появится экологическая тропа. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петербург и ленобласть, экомаршруты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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