Пять совместных экомаршрутов откроют Петербург и Ленобласть до 2030 года

К примеру, речь идет об "Озерной тропе".

Петербург и Ленобласть откроют пять совместных экологических маршрутов до 2030 года, заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на канале 78.

К примеру, речь идет об "Озерной тропе", ее протяженностью составит 45 километров. Из них 13 километров – в границах города.

Очень важно, что мы с правительством Ленобласти работаем вместе. Президент давал поручение – работать совместно с соседями. Вопросы экологии, как и многие другие, невозможно решать в одиночку. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Тропу откроют в III квартале 2025 года. В настоящее время готовится путеводитель по маршруту. Всего, по словам главы Северной столицы, Петербург обеспечит работу 20 экомаршрутов за 5 лет.

Помимо этого, готовится документация по созданию новой особо охраняемой природной территории "Тарховский" площадью 189 гектаров.

Ранее на Piter.TV: в "Новоорловском" заказнике Петербурга появится экологическая тропа.

Фото: Piter.TV