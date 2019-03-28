В СПбГУПТД предложили экологичный способ переработки офисной макулатуры

Этот подход позволит отказаться от вредных химических реагентов, минимизировав экологические риски и снижая производственные издержки.

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали новый метод очистки офисной макулатуры от тонера лазерных принтеров с применением ферментов. Этот подход позволит отказаться от вредных химических реагентов, минимизировав экологические риски и снижая производственные издержки.

Стандартные технологии очистки бумаги от тонера основаны на применении агрессивных химических соединений, которые эффективны, но наносят вред окружающей среде и требуют сложной и дорогой утилизации.

Предложенная технология предлагает заменить химические вещества природными ферментами, такими как альфа-амилаза и целлюлаза. Эти биологические катализаторы способствуют эффективному расщеплению связей между тонером и волокнами целлюлозы, обеспечивая качественное отделение краски от бумаги. Ферментативная утилизация безопаснее и дешевле химической.

Кроме того, применение ферментов улучшает качество переработанной бумаги, увеличивая её белизну на 3-5% и положительно влияя на другие оптические свойства.

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