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В Петербурге ЕГЭ 26 мая сдают почти 8 тысяч человек
Сегодня, 12:00
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге ЕГЭ 26 мая сдают почти 8 тысяч человек

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Сегодня выпускники сдают географию, химию и литературу.

В Петербурге 26 мая начался основной этап ЕГЭ, сегодня выпускники сдают географию, химию и литературу – в городе задействовано 52 пункта проведения экзаменов на базе школ и 12 на дому. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

Географию сдают 1002 выпускника, экзамен длится три часа. Минимальное количество проходных баллов – 37. Химию пишут 3201 человек, ЕГЭ длится 3,5 часа. Минимальное количество баллов – 36. Участников экзамена по литературе – 3770, продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов – 32.

Результаты сегодняшних экзаменов объявят не позднее 10 июня.

Ранее в петербургских школах отменили два санитарных правила для проведения ЕГЭ.

Фото: комитет по образованию Ленинградской области (архив)

Теги: егэ, экзамен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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