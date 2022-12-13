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В ЕГЭ по истории войдут вопросы про спецоперацию
Сегодня, 15:30
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В ЕГЭ по истории войдут вопросы про спецоперацию

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Новые задания включат в КИМы после появления обновленных учебников.

Сегодня, 16 апреля, стало известно, что в ЕГЭ по истории включат вопросы по спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Задания для выпускников школ обновятся после того, как будут выпущены новые учебники, в которым будут параграфы по этой теме.

Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала.

Рособрнадзор

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Фото:  комитет по образованию Ленинградской области (архив)

Теги: дети, егэ по истории школа, образование, спецоперация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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