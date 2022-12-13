В ЕГЭ по истории войдут вопросы про спецоперацию

Новые задания включат в КИМы после появления обновленных учебников.

Сегодня, 16 апреля, стало известно, что в ЕГЭ по истории включат вопросы по спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Задания для выпускников школ обновятся после того, как будут выпущены новые учебники, в которым будут параграфы по этой теме.

Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. Рособрнадзор

Ранее на Piter.tv: ученые из СПбГУ создали укол от опухоли.

Фото: комитет по образованию Ленинградской области (архив)