В ЕГЭ по истории войдут вопросы про спецоперацию

Сегодня, 16 апреля, стало известно, что в ЕГЭ по истории включат вопросы по спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Задания для выпускников школ обновятся после того, как будут выпущены новые учебники, в которым будут параграфы по этой теме.
Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала.
Рособрнадзор
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Фото: комитет по образованию Ленинградской области (архив)
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