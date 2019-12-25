Петербуржцы рассказали, как относятся к ЕГЭ

Около 75 процентов участников опроса признались, что считают ЕГЭ не лучшим методом проверки знаний.

Концепцию ЕГЭ поддерживают родители, дети которых сдали экзамены успешно. Об этом сообщил сервис SuperJob со ссылкой на собственный опрос.

В городе на Неве результатами детей, которые сдали ЕГЭ, довольны около 42 процентов родителей. Еще 36 процентов родителей признались, что получить желаемый балл не удалось.

Матери чаще довольны баллами, чем отцы, показал опрос. Они лучше разбираются в структуре экзамена и его особенностях.

В ходе исследования выяснилось, что всего 21 процент родителей положительно оценивает систему ЕГЭ, 75 процентов отрицательно.

Ранее мы писали, что выпускницу в Петербурге оштрафовали на 3 тыс. за шпаргалки на ЕГЭ.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург