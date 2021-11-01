В Роспотребнадзоре заявили о незначительном влиянии мутаций коронавируса на эффективность вакцин

По словам Поповой, темпы вакцинации в РФ растут, это хороший прогностический признак, но для победы над вирусом важно достичь 80% коллективного иммунитета среди взрослых.

Существующие и прогнозируемые мутации коронавируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин. Об этом "России-24" заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

У нас есть определенная уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными, эффективными. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По словам Поповой, темпы вакцинации в РФ растут, это хороший прогностический признак, но для победы над вирусом важно достичь 80% коллективного иммунитета среди взрослых.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что сезонность вируса еще необходимо проанализировать, так как пока не понятно, будет ли подъем заболеваемости происходить только осенью или еще и весной.

Роспотребнадзор принял меры в регионах, где результаты ПЦР-тестов не приходили 5-6 дней.

Видео: YouTube / Россия 24