Роспотребнадзор принял меры в регионах, где результаты ПЦР-тестов не приходили 5-6 дней

В частности, это Челябинская, Пензенская, Тверская области.

Роспотребнадзор предпринял необходимые меры в отношении регионов и учреждений, которые предоставляли результаты ПЦР-тестов в течение нескольких дней, а не в установленные 24 часа. Об этом в эфире "Россия-24" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова 26 октября сообщила, что в России есть регионы, где ПЦР-тесты выполняли в течение 5-6 дней. В частности, это были Челябинская, Пензенская, Тверская области.

Получается, 5-6 дней человек не знает, что он инфицирован, он может распространять инфекцию дальше. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По всем известным случаям были проведены административные расследования и приняты "достаточно жесткие меры".

Анна Попова: ни о каких "супер запретах" и ограничениях из-за пандемии в России речи не идет.