Роспотребнадзор принял меры в регионах, где результаты ПЦР-тестов не приходили 5-6 дней

Роспотребнадзор предпринял необходимые меры в отношении регионов и учреждений, которые предоставляли результаты ПЦР-тестов в течение нескольких дней, а не в установленные 24 часа. Об этом в эфире "Россия-24" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова 26 октября сообщила, что в России есть регионы, где ПЦР-тесты выполняли в течение 5-6 дней. В частности, это были Челябинская, Пензенская, Тверская области.
Получается, 5-6 дней человек не знает, что он инфицирован, он может распространять инфекцию дальше.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
По всем известным случаям были проведены административные расследования и приняты "достаточно жесткие меры".
Анна Попова: ни о каких "супер запретах" и ограничениях из-за пандемии в России речи не идет.
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