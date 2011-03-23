Анна Попова: ни о каких "супер запретах" и ограничениях из-за пандемии в России речи не идет

При этом Попова отметила, что увеличилось число россиян, которые носят маски в общественных местах.

Россияне должны соблюдать действующие меры борьбы с пандемией, ни о каких "супер запретах" и ограничениях речи не идет. Об этом в интервью "Россия-24" сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется. Это несложно, но это нужно сделать. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

При этом Попова отметила, что увеличилось число россиян, которые носят маски в общественных местах. Также, по словам главы Роспотребнадзора, очень важно продолжать следить за теми людьми, которым обязаны находиться на самоизоляции. Так как те люди, которые позволяют себе выйти прогуляться и так далее, разносят инфекцию.

Глава Роспотребнадзора: после полного курса вакцинации COVID-19 заболевают 2-5%.

Видео: YouTube / Россия 24