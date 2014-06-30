Единый стандарт перевозки маломобильных пассажиров утвердят в Петербурге

Петербург намерен заимствовать московский опыт обслуживания маломобильных пассажиров городского транспорта, сообщила городская администрация. Комитет по транспорту рассматривает возможность адаптации стандартов, разработанных Мосгортрансом и Московским метрополитеном, информиует пресс-служба ведомства.
Председатель комитета по транспорту Денис Минкин заявил, что в настоящее время разные транспортные операторы в городе используют собственные внутренние регламенты обслуживания маломобильных граждан, которые существенно различаются между собой.
В результате различия в стандартах приводят к путанице и затруднениям как для самих пассажиров, так и для работников транспортных служб. Чтобы устранить существующие проблемы, комитет предложил разработать унифицированные стандарты обслуживания маломобильных пассажиров, основываясь на опыте Москвы. Новый свод правил детально пропишет обязанности и права пассажиров, процедуры взаимодействия с водителями автобусов и трамваев, а также введет регулярный мониторинг состояния подвижного состава с участием профессиональных экспертов и обязательные инструктажи для сотрудников транспортной сферы.
Планируется завершить разработку единого стандарта в ближайшие два месяца с учетом мнений перевозчиков и представителей общественных объединений инвалидов.
Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга
