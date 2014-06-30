Единый стандарт перевозки маломобильных пассажиров утвердят в Петербурге

В настоящее время разные транспортные операторы в городе используют собственные внутренние регламенты обслуживания маломобильных граждан, которые существенно различаются между собой.

Петербург намерен заимствовать московский опыт обслуживания маломобильных пассажиров городского транспорта, сообщила городская администрация. Комитет по транспорту рассматривает возможность адаптации стандартов, разработанных Мосгортрансом и Московским метрополитеном, информиует пресс-служба ведомства.

Председатель комитета по транспорту Денис Минкин заявил, что в настоящее время разные транспортные операторы в городе используют собственные внутренние регламенты обслуживания маломобильных граждан, которые существенно различаются между собой.

В результате различия в стандартах приводят к путанице и затруднениям как для самих пассажиров, так и для работников транспортных служб. Чтобы устранить существующие проблемы, комитет предложил разработать унифицированные стандарты обслуживания маломобильных пассажиров, основываясь на опыте Москвы. Новый свод правил детально пропишет обязанности и права пассажиров, процедуры взаимодействия с водителями автобусов и трамваев, а также введет регулярный мониторинг состояния подвижного состава с участием профессиональных экспертов и обязательные инструктажи для сотрудников транспортной сферы.

Планируется завершить разработку единого стандарта в ближайшие два месяца с учетом мнений перевозчиков и представителей общественных объединений инвалидов.

Фото: Пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга