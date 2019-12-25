Единый центр производства морских дронов будет основан в Петербурге

Холдинг станет основным центром в России для массового производства корпусов и моторов катеров с последующей интеграцией электроники для силовых министерств.

В Петербурге в 2025 году на базе военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) будет создан единый центр по производству морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщил управляющий КМЗ Михаил Даниленко в интервью для "РИА Новости".

Даниленко добавил, что холдинг станет основным центром в России для массового производства корпусов и моторов катеров с последующей интеграцией электроники для силовых министерств.

По словам Даниленко, важнейшая задача заключается в объединении всех видов безэкипажных катеров на одной производственной площадке. Среди намеченной продукции КМЗ он упомянул многофункциональные морские дроны "Визир".

В сентябре Владимир Путин сообщил о поставках около 140 тысяч различных беспилотников для Вооруженных сил России в 2023 году, и в будущем планируется ускорить их производство почти в десять раз. К 2030 году в стране создадут 48 специализированных центров по серийному выпуску дронов в разных регионах.

Ранее мы сообщили о том, чтов России появилось первое учебное пособие по беспилотникам для уроков труда.

Фото: Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод"