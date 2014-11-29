Единые правила для курьеров в намерены создать в Петербурге и Москве

Инициатива федеральных норм получила поддержку среди регионов.

Власти Москвы и Петербурга планируют разработать единую законодательную базу для регуляции деятельности курьерских служб, основываясь на успешном московском опыте. Как сообщает РБК, новый федеральный закон установит общие требования к работе сервисов доставки, позволяя регионам адаптировать эти нормы под местные особенности.

Москва начала регулировать работу курьера в 2024 году, введя стандарты внешнего вида, оснащения транспортных средств и ограничение максимальной скорости передвижения. Петербург с июня нынешнего года обязал курьеров иметь идентификационные номера и запретил движение по пешеходным зонам. В августе было принято решение ограничить доступ мигрантов к занятию доставкой.

Инициатива федеральных норм получила поддержку среди регионов, поскольку единая система позволит сделать деятельность курьеров более прозрачной и удобной для всех сторон процесса.

Фото: Piter.TV