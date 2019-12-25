Агрегаторов такси в Петербурге предложили штрафовать за нелегальных водителей

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев выразил мнение, что ответственность за допуск иностранцев к подобным видам работ должна возлагаться непосредственно на юридических лиц — работодателей.

В Петербурге введен запрет на трудоустройство мигрантов с патентами в качестве водителей такси и курьеров. Если мигрант нелегально пребывает в стране, получает патент на иной род занятий либо устроился на работу по поддельным документам другого гражданина, факт нарушений смогут выявить лишь сотрудники правоохранительных органов в рамках специальных проверок. Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев выразил мнение, что ответственность за допуск иностранцев к подобным видам работ должна возлагаться непосредственно на юридических лиц — работодателей. Компании получили трехмесячный срок для прекращения сотрудничества с такими работниками, однако вскоре стало ясно, что имеются лазейки, позволяющие обойти ограничения. Об этом сообщил парламентарий "Парламентской газете".

Патент представляет собой разрешительный документ, выдаваемый иностранцам для официального трудоустройства в России без визы. Например, такую возможность имеют граждане Абхазии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана. Алексей Цивилев предложил ужесточить законодательство путем введения конкретных штрафов для компаний, привлекающих к работе мигрантов вопреки действующему запрету. По его мнению, целесообразно внести специальные нормы в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), определяющие ответственность операторов рынка услуг такси и доставки. Кроме того, депутаты считают необходимым создать ясные инструкции для организаций и самих работников, разъясняющие новые правила регулирования занятости мигрантов.

Одним из примеров проблемной ситуации стал случай задержания летом в Сертолово таксиста, обвиняемого в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. Водителем оказался 26-летний гражданин Узбекистана, имевший проблемы с соблюдением правил миграции и незаконно работающий в России. Депутат обратил внимание на необходимость предотвращения аналогичных ситуаций, поскольку недобросовестные работодатели могут продолжать использовать прежние схемы обхода закона.

Также было отмечено наличие нескольких способов уклонения от исполнения распоряжения властей города, включая оформление патентов на иную профессию или регистрацию по подложным документам третьих лиц.

Фото: Piter.TV