В трех районах Петербурга введут единую квитанцию за ЖКУ

Речь идет о Кировском, Красносельском и Адмиралтейском районах.

Единую квитанцию за ЖКУ от ЕИРЦ Петербурга получат жители еще трех районов. Об этом пишет "Петербургский дневник" сегодня, 11 сентября.

Речь идет о Кировском, Красносельском и Адмиралтейском районах. В случае, если у собственника квартиры накопились долги по "розовому" платежному документу, их "разобьют" по поставщикам услуг и включат в оплату. Все услуги автоматически перенесутся в мобильное приложение "ЕИРЦ СПб/ПСК".

Напомним, что такую квитанцию уже получают в Калининском, Выборгском, Фрунзенском, Василеостровском, Петроградском, Центральном и Приморском районах.

Ранее мы рассказывали о том, что рост коммунальных платежей почти на 5% ждет петербуржцев летом 2024 года.

Фото: Piter.TV