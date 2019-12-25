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Стало известно, когда начнётся приём документов на частичную компенсацию оплаты ЖКУ для семей мобилизованных в Ленобласти
Сегодня, 10:53
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Стало известно, когда начнётся приём документов на частичную компенсацию оплаты ЖКУ для семей мобилизованных в Ленобласти

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Рассматривать заявления сотрудники центров социальной защиты в районах 47-ого региона.

Семьи мобилизованных в Ленинградской области смогут подать документы для оформления частичной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг с ноября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

При этом, если обращение поступит до 31 декабря 2022 года, компенсацию назначат с 1 октября. Рассматривать заявления будут сотрудники районных центров соцзащиты.

Для оформления льгот мобилизованному нужно предоставить паспорт с отметкой о месте жительства, а также свои реквизиты для перевода и справку о подтверждении прохождения военной службы.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Ленобласти предложили финансировать ремонт общественных бань из госбюджета.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, мобилизация, оплата жку, прием документов
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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