Рост коммунальных платежей почти на 5% ждёт петербуржцев летом 2024 года

Такое повышение соответствует прогнозному уровню инфляции на будущий год.

Тарифы на коммунальный услуги в июле 2024 года для петербуржцев поднимут не более, чем на 4,9%. Об этом заявил председатель городского комитета по тарифам Алексей Малухин входе нулевых чтений бюджета в пятницу, 25 августа.

Руководитель ведомства добавил, что такое повышение соответствует прогнозному уровню инфляции на будущий год.



Кроме того, по словам Малухина, плата за услуги ЖКУ проходит по принцип по принципу "инфляция минус". В конце 2022 года повышение составило 8,5% вместо 9%, а в июле – 3,5% вместо 6,3%.

Ранее петербуржцам рассказали, как разобраться в новых счетах ЖКХ.

Фото: Piter.TV