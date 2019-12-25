  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рост коммунальных платежей почти на 5% ждёт петербуржцев летом 2024 года
Сегодня, 13:50
187
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Рост коммунальных платежей почти на 5% ждёт петербуржцев летом 2024 года

0 0

Такое повышение соответствует прогнозному уровню инфляции на будущий год.

Тарифы на коммунальный услуги в июле 2024 года для петербуржцев поднимут не более, чем на 4,9%. Об этом заявил председатель городского комитета по тарифам Алексей Малухин входе нулевых чтений бюджета в пятницу, 25 августа.

Руководитель ведомства добавил, что такое повышение соответствует прогнозному уровню инфляции на будущий год.

Кроме того, по словам Малухина, плата за услуги ЖКУ проходит по принцип по принципу "инфляция минус". В конце 2022 года повышение составило 8,5% вместо 9%, а в июле –  3,5% вместо 6,3%. 

Ранее петербуржцам рассказали, как разобраться в новых счетах ЖКХ.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербуг, услуги жку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии