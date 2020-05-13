Хуснуллин поручил усилить адресную поддержку россиян по оплате ЖКУ

Это связано с совершенствованием тарифного регулирования.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил отдельным ведомствам проработать вопрос увелчиения адресной поддержки россиян по оплате ЖКУ. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на копию протокола совещания у заместителя председателя правительства.

В документе говорится, что мера эта связано с совершенствованием тарифного регулирования. Тарифы планируется устанавливать исходя и реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Адресную поддержку россиян Хуснуллин поручил увеличить Минстрою, Минтруду, а также Минэкономразвития и ФАС.

Как ранее сказал Хуснуллин, сейчас власти должны решить вопрос по поводу того, как строящееся жилье подсоединить к старой инженерной инфраструктуре. Еще одной важной задачей вице-премьер назвал новый подход к расселению аварийного жилья.

Ранее мы писали, что в Петербурге в пять раз увеличат расходы на строительство метро.

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