Число заявок на "Единые карты петербуржца" выросло на треть после ухода VISA и Mastercard

Только в марте поступило более 50 тысяч заявлений.

Число заявок на "Единые карты петербуржца" существенно выросло после ухода VISA и Mastercard из РФ. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал директор Центра информационного сопровождения Алексей Вагаткин.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество заявок на получение карты увеличилось на 35%. Только в марте поступило более 50 тысяч заявлений.

Всего на сегодняшний день подано более 1,09 миллиона заявлений на оформление "Единых карт петербуржца". В марте Сбер выдал миллионную Единую карту петербуржца.

Фото: Piter.tv