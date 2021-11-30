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Число заявок на "Единые карты петербуржца" выросло на треть после ухода VISA и Mastercard
Сегодня, 16:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Число заявок на "Единые карты петербуржца" выросло на треть после ухода VISA и Mastercard

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Только в марте поступило более 50 тысяч заявлений.

Число заявок на "Единые карты петербуржца" существенно выросло после ухода VISA и Mastercard из РФ. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал директор Центра информационного сопровождения Алексей Вагаткин.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество заявок на получение карты увеличилось на 35%. Только в марте поступило более 50 тысяч заявлений.

Всего на сегодняшний день подано более 1,09 миллиона заявлений на оформление "Единых карт петербуржца". В марте Сбер выдал миллионную Единую карту петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: единая карта петербуржца, карта мир
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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