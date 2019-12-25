Сбер выдал миллионную Единую карту петербуржца

Губернатор Петербурга и председатель Северо-Западного банка Сбербанка лично поздравили юбилейного владельца ЕКП.

Клиент Сбербанка получил миллионную Единую карту петербуржца. Юбилейного владельца ЕКП лично поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Алонсо.

В прошлом году мы выдали 230 тысяч ЕКП, а за все время реализации проекта выпустили уже 600 тысяч карт. Мы благодарны петербуржцам за такое доверие. Уверен, проект продолжит набирать популярность, учитывая те привилегии, которые получают владельцы ЕКП. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Мы провели большую работу, чтобы проект стал успешным. Сегодня Единая карта петербуржца очень востребована у горожан. Многие получают на нее зарплату и социальные выплаты, расплачиваются ею в метро. Она объединила многие сервисы, ее функционал и возможности с каждым годом расширяются. Благодарю национальную платежную систему "МИР", Сбербанк и другие банки-партнеры за совместную работу. Мы продолжим развивать этот проект, сделаем Единую карту петербуржца еще более полезной. Губернатор Александр Беглов

Массовый выпуск Единой карты петербуржца стартовал 6 мая 2019 года. Она совмещает в себе опции банковской карты, проездного, а также карты лояльности в различных торгово-сервисных предприятиях, музеях, театрах и так далее. Владельцам ЕКП доступны скидки более чем от 400 компаний из разных сфер деятельности, а также все уровни привилегий бонусной программы "СберСпасибо".

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка в Петербурге. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС, или обратиться к своему работодателю. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Срок действия карты – 5 лет. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на информационном портале EKP.SPB.RU и сайте банка по ссылке.

Фото: Piter.TV