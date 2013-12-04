В Петербурге в 2023 году карту ЕКП в Сбере оформили 250 тысяч человек

С начала старта проекта преимущества ЕКП Сбера уже оценили 1,2 млн горожан.

В 2023 году более 250 тысяч человек оформили Единую карту петербуржца (ЕКП) в Сбербанке. Всего со старта проекта преимущества ЕКП Сбера уже оценили 1,2 млн горожан. Это практически каждый пятый житель Северной столицы.

Проект запустили 6 мая 2019 года. Карта объединяет в себе финансовые и нефинансовые сервисы. Например, её можно использовать как банковскую карту, электронную подпись или проездной билет. При этом, стоимость проезда по ЕКП в метро ниже, чем по "Подорожнику".

Рост популярности Единой карты петербуржца в Сбере объясняют, прежде всего, выгодными условиями – бесплатное обслуживание, многофункциональность и разнообразие специальных предложений по карте.

Кроме скидок от более чем 570 партнёров проекта и бонусной программы, держателям ЕКП доступны полезные цифровые сервисы. Они работают через личный кабинет на портале Единой карты петербуржца или в мобильном приложении. Например, с помощью социального калькулятора можно узнать о доступных владельцу карты мерах соцподдержки, а на сервисе "Городской диалог" – проходить опросы и выражать своё мнение об актуальных городских вопросах.

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка, обслуживающих физлиц в Петербурге, при помощи сотрудника. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Выпуск займет не более семи рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные.

Единая карта петербуржца – приоритетный проект Правительства Санкт-Петербурга. Смарт-карта сочетает в себе современный платежный инструмент, бонусную карту, электронный проездной и носитель электронной подписи. Её можно получить в пяти популярных российских банках.

Фото: пресс-служба Сбера