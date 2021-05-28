Певица Рина Саваяма дебютирует в фильме «Джон Уик-4»

Для певицы Рины Саваямы этот фильм станет актерским дебютом. Пока неизвестно, какая роль достанется Рине.
Съемки продолжения франшизы начнутся летом 2021 года. Они пройдут в трех странах: во Франции, Германии и Японии. Об этом сообщает Deadline. Премьера картины запланирована на 26 мая 2022 года.
Режиссером фильма будет бесменный Чад Стахелски. Над сценарием работали Шэй Хаттен и Майкл Финч. Продюсерами стали Бэзил Иванык, Эрика Ли и Луиза Роснер.
Рина Саваяма родилась в японском городе Ниигата в 1990 году и переехала в Лондон в возрасте пяти лет. Окончила Кембриджский университет и в 2020 году выпустила свой первый альбом.
Ранее вышел трейлер хоррора "Прошлой ночью в Сохо" с Аней Тейлор-Джой.
Видео: YouTube / Rina Sawayama
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