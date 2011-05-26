Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа на улице Тельмана

Ребёнок находится в отделении реанимации.

Вечером 17 апреля, приблизительно в 20:30 стало известно, что девочка в возрасте двух с половиной лет упала из окна четвертого этажа жилого здания на улице Тельмана. Согласно сообщению "Оперативного прикрытия", причиной инцидента послужило оставленное открытым окно, что произошло вследствие недостаточного контроля со стороны 32-летней матери ребёнка.

Пострадавшую незамедлительно госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу №19 имени профессора К.А. Раухфуса.

У девочки диагностированы серьезные травмы, такие как ушиб лёгких и печени, компрессионный перелом позвоночника, а также перелом правой седалищной кости. Ребёнок находится в отделении реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что таршеклассница выпала из окна в Шушарах. У острадавшей диагностированы серьезные травмы — переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травматический шок. По предварительной версии, старшая сестра после ссоры с младшей находилась одна в своей комнате, а позже была обнаружена лежащей на земле возле дома.

Фото: Piter.TV