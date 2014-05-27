Старшеклассница выпала из окна в Шушарах

У пострадавшей диагностированы серьезные травмы — переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травматический шок.

Вечером в среду, 16 апреля, примерно в 19:40, девочку-подростка, учащуюся 11 класса, доставили в детскую Филатовскую больницу с места происшествия на Изборской улице. Согласно сообщению "Оперативного прикрытия", у пострадавшей диагностированы серьезные травмы — переломы костей, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травматический шок.

По предварительной версии, старшая сестра после ссоры с младшей находилась одна в своей комнате, а позже была обнаружена лежащей на земле возле дома, предположительно упав с четвертого этажа.

Известно, что девушка проходит наблюдение у врача-психиатра ввиду депрессии и склонности к социальной изоляции, однако ранее на диспансерном учёте не состояла.

Ранее мы сообщили о том, что девочка-подросток получила разрыв селезенки после падения из окна в Гатчине. Примерно в 15:00 13-летняя школьница находилась с матерью в торговом комплексе "Кубус", где они совершали покупки. В определенный момент девочка попросила разрешения посетить книжный магазин, после чего пропала. Позднее выяснилось, что девочка добралась до высотного здания, расположенного на улице Рощинской, и выпала из окна. Ее экстренно доставили в больницу в критическом состоянии и поместили в отделение интенсивной терапии.

Фото: Piter.TV