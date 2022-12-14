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В Ленобласти двухлетний мальчик выпил раствор хлорки
Сегодня, 10:39
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В Ленобласти двухлетний мальчик выпил раствор хлорки

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Мама от госпитализации отказалась, ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.

В Приозерском районе Ленинградской области мальчик выпил раствор хлорки. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 8 ноября к медикам обратился двухлетний мальчик со своей мамой. Со слов матери, ребёнок выпил раствор хлорки. Мальчик получил расстройство желудка на фоне предположительного отравления.

Мама от госпитализации отказалась, ребёнок находится в удовлетворительном состоянии. Проводится проверка.

Ранее в посёлке Торики годовалый мальчик отравился пивом.

Фото: unsplash

Теги: хлорка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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