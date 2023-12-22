"Водоканал" уволил сотрудников, причастных к ухудшению качества воды в Ломоносове

Кроме того, отмечается, что предприятие выполнит перерасчет за оказанные услуги водоснабжения всем абонентам в зоне влияния водопроводной сети Ломоносова.

Сегодня, 12 марта, прошла встреча руководителей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и членов общественного совета по благоустройству Петродворцового района Петербурга. Состоялось обсуждение основных вопросов, касающихся загрязнения воды в Ломоносове в феврале. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

"Водоканал Санкт-Петербурга" завершил проверку по факту инцидента с изменением качества воды на территории Ломоносова и ближайших населенных пунктов с 15 по 18 февраля, когда в распределительную сеть города попала вода с повышенным содержанием гипохлорита натрия.

Причиной ухудшения качества холодного водоснабжения в Ломоносове стало нарушение персоналом станции "Гантуловская гора" требований технологических регламентов по контролю работы станции дозирования гипохлорита натрия. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Сотрудники, ответственные за соблюдение технологических регламентов, были уволены. Сейчас Ломоносов снабжается водой, которая проходит полный цикл очистки на Южной водопроводной станции.

Кроме того, отмечается, что предприятие выполнит перерасчет за оказанные услуги водоснабжения всем абонентам в зоне влияния водопроводной сети Ломоносова.

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Фото: Piter.TV