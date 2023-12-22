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На улице Маршала Захарова из-за лопнувшей трубы перекрыли движение
Сегодня, 15:25
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На улице Маршала Захарова из-за лопнувшей трубы перекрыли движение

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Автобусные маршруты № 83, 87, 111, 142 и 160 временно свернули со своего пути.

На улице Маршала Захарова лопнула труба с горячей водой. Из-за аварии движение на улице Маршала Захарова перекрыли. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобусные маршруты № 83, 87, 111, 142 и 160 временно свернули со своего пути. Водителям порекомендовали объезжать затопленную кипятком улицу.

Из-за аварии близлежащие дома остались без отопления и горячей воды, жалуются петербуржцы. Проблема уже решается.

Ранее мы писали, что глава Следкома поручил провести проверку после падения ребенка с заброшенного здания в Сланцах.

Фото: Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?

Теги: изменились автобусные маршруты, лопнула труба, организатор перевозок, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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