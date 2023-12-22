Воду в Петергофе и Ломоносове очистили

После завершения "Водоканалом" промывки магистральных сетей водоснабжения и водомерных узлов проводятся повторные отборы и исследования проб питьевой воды.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу 16 февраля и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" провели лабораторный контроль воды централизованного водоснабжения на выходе со станций в городах Петергоф и Ломоносов. Кроме того, прошла проверка подвозной воды, отобранной из цистерн ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно результатам исследований, превышений предельно-допустимых концентраций по содержанию в воде хлора как из-под крана, так и в цистернах, не установлено.

После завершения "Водоканалом" промывки магистральных сетей водоснабжения и водомерных узлов проводятся повторные отборы и исследования проб питьевой воды. О результатах сообщат дополнительно.

Напомним, вчера, 15 февраля, жители Ломоносова обратились в Роспотребнадзор с жалобой о запахе хлора, исходящего от воды. Ведомство организовало проверку, а утром 16 февраля завершило промывку магистральных сетей.

Видео: комитет по энергетике Петербурга