Двухлетний мальчик выпал из окна на 10-й Советской

Обстоятельства трагедии изучаются представителями правоохранительных структур, проверку проводит прокуратура Центрального района.

Медицинский персонал Детского клинического центра имени Раухфуса ведёт борьбу за жизнь маленького пациента, выпавшего из окна пятого этажа жилого дома в центральном районе Санкт-Петербурга вместе с москитной сеткой. Первичная информация о происшествии появилась в распоряжении редакции "Фонтанки" 3 июля.

Первоначально сообщается, что карета скорой помощи доставила двухлетнего малыша с адреса на 10-й Советской улице. Мальчик пребывал в критическом состоянии и нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве.

Обстоятельства трагедии изучаются представителями правоохранительных структур, проверку проводит прокуратура Центрального района. Вероятной причиной падения называют детскую игру на открытом окне.

Ранее мы сообщили о том, что шестиклассник подстрелил прохожую из окна в Петербурге.

Фото: Piter.TV

