Двухлетний мальчик выпал из окна на 10-й Советской

Медицинский персонал Детского клинического центра имени Раухфуса ведёт борьбу за жизнь маленького пациента, выпавшего из окна пятого этажа жилого дома в центральном районе Санкт-Петербурга вместе с москитной сеткой. Первичная информация о происшествии появилась в распоряжении редакции "Фонтанки" 3 июля.
Первоначально сообщается, что карета скорой помощи доставила двухлетнего малыша с адреса на 10-й Советской улице. Мальчик пребывал в критическом состоянии и нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве.
Обстоятельства трагедии изучаются представителями правоохранительных структур, проверку проводит прокуратура Центрального района. Вероятной причиной падения называют детскую игру на открытом окне.
Ранее мы сообщили о том, что шестиклассник подстрелил прохожую из окна в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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