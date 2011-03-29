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Двое полицейских из Всеволожского района подозреваются в получении взяток
Сегодня, 12:54
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Двое полицейских из Всеволожского района подозреваются в получении взяток

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Сотрудники органов дел подозреваются в покровительстве преступников.

Полицейские ГУ МВД по Петербургу и области задержали своих коллег из Всеволожского района. Они подозреваются в получении взятки, сообщила 2 ноября пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, двое сотрудников УМВД оказывали покровительство двоим мужчинам, которые подозреваются в похищении автомобилей на территории Всеволожского района. Предполагаемых воров уже задержали. 

Следователи СК РФ по Ленобласти возбудили уголовное дело по статье о даче взятки. Если информация подтвердится, то полицейских уволят из полиции, и они понесут наказание в соответствии с законодательством. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники центрального аппарата СК начали проверять работу следователей во Всеволожске. 

Фото: Piter.TV

Теги: взятка, покровительство, полицейские
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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