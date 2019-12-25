Сотрудники центрального аппарата СК проверяют работу следователей во Всеволожске

В среду, 27 октября, Бастрыкин еще раз встретится с местными жителям, чтобы выслушать все жалобы и обращения, касательно следователей из Всеволожска.

Жители Ленобласти пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на работу всеволожских следователей. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В среду, 27 октября, Бастрыкин еще раз встретится с местными жителям, чтобы выслушать все жалобы и обращения, касательно следователей из Всеволожска. На данный момент Комиссия центрального аппарата СК России анализирует работу всеволожских правоохранителей – законность их решений, сроки следствия, возможные факты фальсификации улик по уголовным делам.

Ранее В Ленобласти после публичной критики главы СКР с совещания госпитализировали 26-летнего следователя.

Также Следком начал проверку сообщений СМИ об условиях жизни матери инвалида в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Следственный комитет Российской Федерации