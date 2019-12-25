В Ленобласти после публичной критики главы СКР с совещания госпитализировали 26-летнего следователя

На онлайн-приеме на этого следователя Бастрыкину пожаловалась пенсионерка из Петербурга. Ее сын год назад скончался от отравления угарным газом в загородном доме, где была неисправна труба. Женщина уверена, что сына отравила его жена.

Во Всеволожске Ленобласти из здания местного управления Следственного комитета России скорая увезла 26-летнего следователя Владислава Мегрелова, работу которого на ведомственном совещании публично раскритиковал глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщило издание 47news.

На онлайн-приеме на этого следователя Бастрыкину пожаловалась пенсионерка из Петербурга. Ее сын год назад скончался от отравления угарным газом в загородном доме, где была неисправна труба. Женщина уверена, что сына отравила его жена, но следствие после многочисленных экспертиз пришло к выводу, что это был несчастный случай. Женщина настаивает, что видела в фильмах, как можно отравить человека, подставив под дверь баллон с газом. После смерти сына она делит с невесткой отель Петербурге стоимостью 100 миллионов рублей.

Согласно официальной информации, назначена служебная проверка, которую проводят сотрудники центрального аппарата СКР. По ее итогам будет рассмотрен вопрос об увольнении следователя из Ленобласти. Ревизия пройдет и в отношении начальника всеволожского отдела СКР Алексея Демченко. Их коллеги выразили готовность массово уйти со службы в случае увольнения Мегрелова и Демченко.

Ранее Бастрыкин наградил медалью заступившегося за девушку пассажира метро.

Фото: Piter.tv