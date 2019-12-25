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Следком начал проверку сообщений СМИ об условиях жизни матери инвалида в Ленобласти
Сегодня, 15:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следком начал проверку сообщений СМИ об условиях жизни матери инвалида в Ленобласти

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Проверка инициировал следственный отдел по городу Тихвин.

В Ленобласти проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о непригодных условиях проживания матери троих дошкольников, один из которых инвалид. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ.

Проверка инициировал следственный отдел по городу Тихвин. Ранее в СМИ появилась информация о том, женщина со своими тремя детьми и мамой была вынуждена переехать на дачу в деревне Кайвакса из аварийной квартиры. Семье положена муниципальная квартира, но в районной администрации ссылаются на отсутствие свободных квартир и большие очереди.

Следователи связались с женщиной для выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки будет изучена вся документация и опрошены должностные лица.

Фото: Piter.tv

Теги: многодетная семья, следком
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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