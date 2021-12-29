Сейчас она действует в Калининском, Красногвардейском и Фрунзенском районах.

Программа "дворник-шеринг" в Петербурге будет расширена. Об этом в эфире телеканала "78" заявил вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

В ноябре администрация Петербурга в качестве эксперимента запустила программу "дворник-шеринг", в рамках которой во время снегопадов к уборке городских улиц привлекают местных жителей. Плата составляет тысячу рублей в день. Программа стартовала в Калининском районе, а затем заработала в Красногвардейском и Фрунзенском районах.

По словам Анатолия Повелия, в связи с популярностью программы, ее было решено ввести и в других районах.

Старшеклассников также привлекают к уборке снега во Фрунзенском районе. Они зарабатывают больше взрослых.

Фото: Piter.tv